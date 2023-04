Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, semifinale Milan-Inter

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 20 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle semifinale di Champions League di maggio. Una squadra italiana, o, per meglio dire, una squadra di Milano il prossimo 10 giugno giocherà la finale di Istanbul. Con il 3-3 interno di ieri sera a 'San Siro', infatti, l'Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto il Milan tra le prime quattro squadre d'Europa e sfiderà proprio i rossoneri per l'accesso all'ultimo atto della competizione. Milan o Inter troveranno Real Madrid o Manchester City. Il Diavolo, intanto, ufficializza il rinnovo di Olivier Giroud ed incassa la benedizione di Arrigo Sacchi: Rafael Leão e il francese come Ruud Gullit e Marco van Basten. Attesa per la sentenza sulla Juventus: possibile che vengano restituiti ai bianconeri i 15 punti di penalizzazione in campionato. Intanto oggi è tempo di Europa League: la Juve va a Lisbona per difendere l'1-0 dell'Allianz Stadium contro lo Sporting mentre la Roma ospita il Feyenoord per ribaltare lo 0-1 dell'andata a Rotterdam.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby di Milano che ci sarà in semifinale di Champions League a maggio. Dopo il Milan di Stefano Pioli, qualificatosi per aver eliminato il Napoli nel doppio confronto (1-0 e 1-1), ci sarà anche l'Inter di Simone Inzaghi tra le prime quattro d'Europa. Ieri sera, a 'San Siro', 3-3 contro il Benfica, sufficiente per passare il turno visto lo 0-2 dell'andata a Lisbona: in Champions sarà duplice scontro diretto per sfidare una tra Real Madrid e Manchester City. Secondo la Procura del CONI è 'immotivato' il -15 per la Juventus, sentenza da rifare: molto probabilmente, dunque, verranno ridati i punti ai bianconeri di Massimiliano Allegri già oggi. Intanto, la Juve stasera alle ore 21:00 giocherà in casa dello Sporting per conquistare l'accesso alle semifinali di Europa League. Ci punta anche la Roma, che, allo stadio 'Olimpico', contro il Feyenoord, deve recuperare il minimo svantaggio. In Conference League, invece, la Fiorentina ospita il Lech Poznań forte dell'1-4 conquistato all'andata in Polonia: semifinale in vista per i viola di Vincenzo Italiano.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Attesa per oggi la sentenza sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla 'Vecchia Signora'. Persino l'accusa, ora, ritiene di contestare la sanzione e, pertanto, si va verso la restituzione dei punti ai bianconeri di Massimiliano Allegri. I quali, intanto, per ora pensano al campo. Stasera, alle ore 21:00, infatti, la Juve giocherà in trasferta contro lo Sporting Lisbona per guadagnarsi l'accesso alle semifinali di Europa League. Si parte dall'1-0 dell'andata per Danilo e compagni. In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Benfica. Con il 3-3 di ieri sera a 'San Siro' i nerazzurri di Simone Inzaghi si qualificano in semifinale di Champions League. Troveranno il Milan di Stefano Pioli, che ieri ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Olivier Giroud. Si punta, adesso, a quelli di Rafael Leão e Mike Maignan. Chiosa con le mosse di mercato del Torino. Il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, martedì sarà in Turchia per accelerare sull'arrivo di Rayyan Baniya, difensore italo-turco del Fatih Karagümrük.