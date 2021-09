Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter super. Stasera Juve-Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la roboante vittoria (6-1) dell'Inter a 'San Siro' contro il Bologna. Ben 15 gol segnati in sole 4 partite dalla squadra di Simone Inzaghi in campionato. In alto, sotto la testata, si parla della sfida Juventus-Milan di questa sera. Massimiliano Allegri sembra essere già all'ultima spiaggia. Stefano Pioli, invece, fa la conta degli assenti. A rischio anche la presenza di Mike Maignan. Negli anticipi del sabato di Serie A, vittorie esterne per Fiorentina (1-2 sul campo del Genoa) e Atalanta (0-1 su quello della Salernitana). La Roma di José Mourinho cercherà la fuga in vetta alla classifica sul campo dell'Hellas Verona.