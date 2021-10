Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince il Milan, crolla l’Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'impresa del Milan di Stefano Pioli che, sotto 0-2 a 'San Siro' contro il Verona dopo il primo tempo, rimonta e vince 3-2 nella ripresa. In gol Olivier Giroud, dentro anche Zlatan Ibrahimović. L'Inter, invece, perde (1-3) allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio dopo essere stata per lungo tempo in vantaggio. Nel finale, saltano i nervi ai nerazzurri e inizia una rissa furiosa tra i calciatori. Spazio, poi, alla presentazione dei due big match odierni dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022: ovvero, Napoli-Torino, con i partenopei che hanno la possibilità di ritornare subito in vetta alla classifica e, naturalmente, Juventus-Roma.