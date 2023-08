Quotidiani sportivi, le prime pagine: Spalletti, Napoli e Pogba

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Luciano Spalletti e dei suoi ultimi dubbi prima di dire di sì all'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana al posto del dimissionario Roberto Mancini. L'allenatore dell'ultimo Scudetto del Napoli non vorrebbe mettersi contro la sua ex società per la questione della clausola risolutoria presente nel contratto ancora in essere tra le parti. Il Presidente federale, Gabriele Gravina, si cautela sentendo anche Antonio Conte. Retroscena, poi, sull'addio di Mancini. Spazio, poi, al calciomercato, con il fallimento del trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter: un'estate dura per i nerazzurri. La Juventus punta Domenico Berardi: un affare da 30 milioni di euro. In campo, intanto, si rivede Paul Pogba. Il campionato è alle porte e il Milan si presenterà con il tridente più offensivo che mai, con Samuel Chukwueze a destra e Rafael Leão sul versante opposto. Un ex rossonero, Gianni Rivera, in esclusiva alla 'rosea' fornisce poi la sua ricetta per salvare il calcio.