Quotidiani sportivi, le prime pagine: temi di Serie A e Champions League

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Champions League, competizione che tornerà da questa sera e che vedrà impegnate Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Stasera in campo le ultime due, rispettivamente contro Villarreal e Malmö (senza Federico Bernardeschi e Federico Chiesa). Domani, invece, rossoneri ad 'Anfield' e Inter a 'San Siro' contro il Real Madrid. Due le interviste esclusive sulla 'rosea': una è con Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Diavolo, l'altra con Francesco Totti, che parla a 360° della Roma. Nel 'Monday Night' di Serie A, infine, Bologna-Verona 1-0 decisa da Mattias Svanberg.