Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, pareggio pirotecnico. Che Napoli!

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della grande notte di Champions League dell' Inter , che sfiora l'impresa al Camp Nou e porta a casa un pareggio prezioso. Adesso basta una vittoria contro il Viktoria Plzen per conquistare gli Ottavi di Finale. Il Napoli , invece, è già matematicamente qualificato grazie alla quarta vittoria consecutiva nel suo girone. Gli azzurri battono 4-2 l'Ajax al 'Maradona'.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, celebra la quarta vittoria in quattro partita del Napoli in Champions League. Gli azzurri demoliscono l'Ajax con un 4-2 davanti ai propri tifosi al 'Maradona'. L'Inter, invece, conquista un pareggio ma fa tremare il Barcellona. Adesso bastano tre punti contro il Viktoria Plzen per volare agli Ottavi di Finale.