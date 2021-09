Quotidiani sportivi, le prime pagine: Ibra lancia il Milan; in tre in vetta

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (2-0) del Milan sulla Lazio di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Apre Rafael Leao, poi Franck Kessié sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa si prende la scena Zlatan Ibrahimovic, in gol appena 6' dopo il suo ingresso in campo. Rossoneri a punteggio pieno in vetta alla classifica di Serie A con Roma e Napoli. In alto, sotto la testata, si parla del Torino di Ivan Juric, che schianta 4-0 la Salernitana: già si vede la mano del tecnico croato. Spazio, però, già alle gare di Champions League della settimana: l'Inter aspetta il Real Madrid, la Juventus vola a Malmö. Il grande ex, Alessandro Del Piero, analizza le cause della crisi bianconera.