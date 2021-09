Quotidiani sportivi, le prime pagine: altro brutto tonfo della Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta della Juventus a Napoli. In vantaggio con Álvaro Morata, i bianconeri si fanno rimontare con le reti di Matteo Politano e Kalidou Koulibaly. Ma che errori di Wojciech Szczesny e di Moise Kean! Lite a fine partita tra i due tecnici, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. In alto, sotto la testata, si parla dell'impresa della Fiorentina che, con una doppietta di Dusan Vlahovic, vince in casa dell'Atalanta. Furioso Gian Piero Gasperini per le decisioni arbitrali. "Inter e Milan mostrano i muscoli", poi, per la 'rosea' di oggi: le milanesi, infatti, sono attese da match importanti contro Sampdoria e Lazio. Tra i rossoneri, staffetta tra Zlatan Ibrahimovic ed Ante Rebic in attacco.