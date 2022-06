Quotidiani sportivi, le prime pagine tra calciomercato e la baby Italia

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dell'incontro che avverrà domani tra l'Inter e l'agente di Paulo Dybala per arrivare ad un accordo definitivo. I nerazzurri propongono un triennale da 6 milioni di euro più bonus: firma dopo le vacanze. Per quanto riguarda il Milan non ci sono più dubbi sull'accordo tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini: ora Renato Sanches, poi Gianluca Scamacca.