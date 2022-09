Quotidiani sportivi, le prime pagine: vincono Milan, Inter e Napoli

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria di 'testa' del Milan, che sbanca 'Marassi' nonostante l'espulsione di Rafael Leao a inizio secondo tempo. Di Junior Messias e Oliver Giroud su rigore i sigilli rossoneri. Il Diavolo porta i tre punti a casa, ma le altre big non stanno a guardare: Napoli e Inter vincono entrambe per 1-0 contro Spezia e Torino.