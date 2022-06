Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Scamacca, Roma-Mertens

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando di Gianluca Scamacca. Il Psg segue con interesse l'attaccante del Sassuolo; il Milan, se davvero lo vuole, deve muoversi in fretta. In alto, invece, attenzione al tentativo dell'Inter per riportare a casa Romelu Lukaku: la trattativa entra nel vivo, ma attenzione alle cessioni di Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij.