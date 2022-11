Quotidiani sportivi, le prime pagine: valanga Inter. Stasera la Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 10 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che si riprende in campionato battendo per 6-1 il Bologna a 'San Siro'. Doppietta di Federico Dimarco nella goleada nerazzurra. Si parla, poi, del Milan di Stefano Pioli: il mercato estivo del club di Via Aldo Rossi, da Divock Origi a Charles De Ketelaere, infatti, finora ha fatto flop. La bella notizia, per i rossoneri, arriva dalla convocazione nella Francia di Olivier Giroud per i Mondiali in Qatar. Spazio, poi, al Napoli capolista della Serie A ed al suo momento d'oro, ma anche alle chance di ripresa della Juventus di Massimiliano Allegri che stasera a Verona ha un'occasione colossale per rientrare le prime della classe. Chiosa, poi, con Sassuolo-Roma 1-1 e la furia di José Mourinho contro Rick Karsdorp e la vittoria per 2-0 del Torino in cassa contro la Sampdoria.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi. Ieri sera, a 'San Siro' contro il Bologna, goleada nerazzurra e ottimi segnali di ripresa da Milan Škriniar e compagni. Milanesi momentaneamente al terzo posto in classifica grazie ai gol di Edin Džeko, Federico Dimarco (doppietta), Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu e Robin Gosens. La Roma di José Mourinho si ferma in casa del Sassuolo, portando via solo un pareggio per 1-1: torna al gol Tammy Abraham, ma il tecnico esplode nel post-partita contro Rick Karsdorp. Crolla l'Atalanta, battuta per 2-1 sul campo del Lecce. Mentre il Napoli di Luciano Spalletti, con 8 punti di vantaggio in classifica sulla seconda e ben 9 reti pescate dalla panchina, fa scuola in Europa, stasera ultimi due posticipi della 14^ giornata di Serie A: Lazio-Monza senza Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, quindi Verona-Juventus senza Federico Chiesa e Dušan Vlahović.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'assenza di Dušan Vlahović in occasione di Verona-Juventus, uno dei posticipi odierni della 14^ giornata della Serie A 2022-2023. Bianconeri anche senza Federico Chiesa. Intanto, però, Danilo va verso il rinnovo del suo contratto. In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Sampdoria 2-0 con le reti di Nemanja Radonjić e Nikola Vlašić. Goleada (6-1) dell'Inter di Simone Inzaghi sul Bologna, aperta da una prodezza di Edin Džeko e chiusa dall'acuto di Robin Gosens. Nel mezzo, la doppietta di Federico Dimarco. Furia José Mourinho su un suo giocatore (si ipotizza sia Rick Karsdorp) dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo. Per concludere, problemi in casa Milan: mentre lascia il CEO Ivan Gazidis, sembra che Rafael Leão pensi più ai Mondiali e al suo contratto che a giocare con la maglia rossonera.