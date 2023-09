Quotidiani sportivi, le prime pagine: Nazionale Italiana e Szczesny

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Macedonia del Nord-Italia , partita di qualificazione agli Europei 2024 , in programma domani sera a Skopje. Per Luciano Spalletti , ex allenatore del Napoli , sarà l'esordio nel ruolo di Commissario Tecnico degli Azzurri. Ecco cosa studia in vista del suo debutto tra tattica e formazione titolare. Si avvicina il derby Inter-Milan : il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale del fondo RedBird , vuole i tre punti. E, ovviamente, lo Scudetto a fine stagione. Durante Francia-Irlanda , però, infortunio alla caviglia per Olivier Giroud . Al suo posto dentro l'interista Marcus Thuram , andato anche in gol. Si fa il punto, poi, sulla Juventus di Massimiliano Allegri : la versione di quest'anno sembra sviluppare un gioco migliore rispetto alle precedenti. Spazio, poi, all'intervista con Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari e alla chiusura del mercato in Arabia Saudita . La Saudi Pro League ha speso più di 2 miliardi di euro!

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Il classe 1997, infatti, è l'unico giocatore italiano tra i 30 candidati per il Pallone d'Oro 2023. Si parla, poi, dello spostamento del processo 'Prisma' per le plusvalenze della Juventus da Torino a Roma e si fanno i conti in tasca al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Con le cessioni di Kim Min-Jae al Bayern Monaco e di Hirving Lozano al PSV Eindhoven, infatti, il bilancio dei Campioni d'Italia in carica è tornato roseo. Si va verso la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia. Per Roma-Empoli il tecnico giallorosso, José Mourinho, dovrebbe lanciare la coppia d'attacco composta da Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Quindi, l'analisi dell'ultima sessione di calciomercato in Arabia Saudita, che ha chiuso i battenti ieri. La Saudi Pro League ha speso 1,6 miliardi di euro e si candida come nuova realtà mondiale. Sperando che una delle proprie squadre venga ammessa in Champions League.