Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, sprint Scudetto. Ma la Juve …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che ha un'occasione d'oro - in questa stagione - per vincere il primo Scudetto nella sua carriera di tecnico. La sua squadra ha 8 punti in più dell'anno scorso e vede la possibilità di centrare il 20° titolo nella storia dei nerazzurri, quello della seconda stella sulla maglia. Il papà Giancarlo fa sapere come Simone sia cambiato e come ora viva di nerazzurro. La Juventus è l'unica squadra che sembra poter insidiare la corsa dell'attuale capolista. I bianconeri di Massimiliano Allegri viaggiano forte, meglio - addirittura - della prima Juve del tecnico livornese. In alto, sotto la testata, c'è il commento a Torino-Atalanta 3-0, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2023-2024, deciso da una doppietta dell'ex Duván Zapata. Quindi, spazio al calciomercato del Napoli. Partenopei su Juan Miranda (obiettivo anche del Milan) e Lazar Samardzic, che potrebbe lasciare dunque l'Udinese già a gennaio.