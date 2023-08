Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Lukaku, Buffon

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli. C'è molto da lavorare, in casa rossonera, dopo le tre sconfitte in tre partite nella tournée negli Stati Uniti d'America. Sul fronte mercato, in uscita Rade Krunić (ha un accordo con il Fenerbahçe, ma partirà solo per 15 milioni di euro), Charles De Ketelaere (intesa tra rossoneri e Atalanta, manca solo il sì del giocatore) e, in entrata, potrebbe esserci Clément Lenglet, difensore centrale del Barcellona. In alto, sotto la testata, si parla della lotta Scudetto: i bookmakers vedono il Napoli potenzialmente in grado di fare il bis, con l'Inter come principale antagonista. La Juventus sarà costretta a rinunciare, intanto, a Paul Pogba anche per l'esordio in campionato: il ritorno del centrocampista francese a Torino non è stato finora dei più felici. Gianluigi Buffon, ex portiere bianconero, ha dato l'addio al calcio giocato. Quindi, il mercato delle romane: la Lazio ha preso Gustav Isaksen e Daichi Kamada, mentre la Roma ha in pugno Marcos Leonardo.