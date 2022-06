Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Dybala e Lukaku nel mirino

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulle trattative di calciomercato dell'Inter. Innanzitutto la permanenza di Lautaro Martinez, che aspetta l'arrivo a parametro zero del connazionale Paulo Dybala. Poi c'è la proposta per Henrik Mkhitaryan, con i nerazzurri che possono giocarsi la carta Champions League. Infine il tentativo di riportare a Milano Romelu Lukaku, grande scontento in casa Chelsea. Sulla destra spazio al Milan, con l'incontro tra Stefano Pioli e Gerry Cardinale tra obiettivi e calciomercato.