Quotidiani sportivi, le prime pagine tra derby di Milano e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando del derby di Milano, il tanto atteso Inter-Milan, in programma sabato pomeriggio a 'San Siro'. Tutte le mosse dei due tecnici Simone Inzaghi e Stefano Pioli per il match che tanto potrà dire in merito alla lotta Scudetto. Contatto tra la Juventus e Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, per il calciomercato estivo: i giallorossi, ad ogni modo, vogliono blindare il loro gioiello. In alto, sotto la testata, l'intervista di Stefano Sensi, che vuole tornare grande con la Sampdoria, e la grande paura per Toma Bašić, centrocampista della Lazio, rapinato ai Parioli. Il Torino ha allungato di una stagione (nuova scadenza 30 giugno 2024) il contratto di Gleison Bremer: in estate, adesso, potrà venderlo ad una cifra superiore.