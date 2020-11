Prima pagine L’Equipe: “Zlatan, il solo e unico”

Ibrahimovic sulla prima pagine de L’Equipe

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – C’è spazio anche per Zlatan Ibrahimovic sulla prima pagina de L’Equipe – storico quotidiano francese – di oggi. In alto a destra, infatti, l’attaccante svedese del Milan viene definito come: “Il solo, l’unico”. A dimostrazione ancora una volta di quanto Ibra sia un giocatore seguito, raccontato ed elogiato anche all’estero, specialmente in Francia dove il suo passato al PSG impone uno sguardo maggiormente approfondito.