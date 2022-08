Prima pagina Tuttosport: “Paredes: fatta. E ora vera Juve!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 31 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus . Preso, dopo un lungo inseguimento, Leandro Paredes dal PSG . Oggi le visite mediche del regista argentino. E stasera, all'Allianz Stadium, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di fare il suo dovere anche in campo, battendo lo Spezia .

In alto, sotto la testata, spazio invece ai movimenti sul mercato del Torino. Vicino al ritorno in granata Dennis Praet: offerta di 8,5 milioni di euro al Leicester City, con la volontà del giocatore di rientrare alla corte di Ivan Jurić decisiva per il felice esito della trattativa. Simone Verdi verso l'Hellas Verona, con Adrien Tameze che potrebbe fare il percorso inverso. Ci sono Monza e Atalanta, invece, per Armando Izzo, con Simone Zaza prossimo alla rescissione contrattuale.