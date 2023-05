Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ritorno al futuro”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 31 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e della chiusura delle pendenze con la giustizia sportiva. Processo plusvalenze chiuso con 10 punti di penalizzazione in Serie A. Ieri, invece, quello sullo stipendi andato in archivio con patteggiamento, una multa di 718mila euro e la rinuncia a tutti i ricorsi.