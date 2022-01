Prima pagina Tuttosport: “Juventus scatenata!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 31 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 31 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, infine, in prima pagina loda il calciomercato invernale della Juventus, definendo la società torinese 'scatenata'. Definite, infatti, le cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham, i bianconeri chiudono per Denis Zakaria (oggi visite mediche) dal Borussia Mönchengladbach e sorpassano il Torino nella corsa a Federico Gatti, difensore che giocherà per la 'Vecchia Signora' a partire dalla stagione 2022-2023.