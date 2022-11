Prima pagina Tuttosport: “Contrattacco Juve, le parole di John Elkann”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 30 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus , e, in particolare, del piano di rilancio progettato da John Elkann dopo il caos societario di questi ultimi giorni. Nominato il nuovo Presidente - Gianluca Ferrero - e confermato il tecnico Massimiliano Allegri , quale sarà il futuro del club di corso Galileo Ferraris?

Si parla, poi, molto, di calciomercato : il Torino vuole Jesús Vázquez ( Valencia ) e punta Yacine Adli ( Milan ). Il tutto mentre l'ex rossonero Franck Kessié , che vuole lasciare il Barcellona , può muoversi verso la Serie A a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo non lo rivuole, mentre i nerazzurri potrebbero farci un pensierino.

Intervista esclusiva, poi, con Massimo Ambrosini, che parla dei temi del campionato, ma soprattutto di Rafael Leão. Box dedicato, quindi, ai giocatori liberi ora sul mercato o che lo saranno dal prossimo 1° luglio. Ampio risalto, per concludere, per i Mondiali in Qatar, con gli incontri di ieri che hanno visto qualificare Olanda, Senegal, Inghilterra e U.S.A. agli ottavi e quelli di oggi: andrà in campo l'Argentina. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).