Prima pagina Tuttosport: “Milinkovic, fuori uno”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 30 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con il calciomercato della Juventus. Milinkovic, fuori uno, Zakaria verso la Premier, scatta l'operazione per arrivare al Laziale. In alto, Gravina, facciamo un'Italia?. A destra Bellanova pressing Toro per avere il si. In basso, Lukaku no da 58 milioni. Ecco la prima pagina di Tuttosport.