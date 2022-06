Prima pagina Tuttosport: “Arrivabene: ‘Juve totale'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 30 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus. Ha parlato di Matthijs de Ligt, che vuole andare via, dell'imminente ritorno di Paul Pogba e di come vanno le cose con l'allenatore Massimiliano Allegri. I bianconeri, per il centrocampo, vogliono Leandro Paredes del PSG: appuntamento fissato.