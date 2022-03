Prima pagina Tuttosport: “Inter-Dybala, contatto!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 30 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 30 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Paulo Dybala. I dirigenti dell'Inter incontrano il manager dell'attaccante argentino, il quale, corteggiato anche dalle big della Liga, non ha fretta di trovare squadra. 'Assist', questo, ai nerazzurri che prima dovranno cedere Lautaro Martínez.

La Juventus ha individuato in Nahuel Molina dell'Udinese l'erede di Juan Cuadrado, mentre il Torino di Urbano Cairo ha già iniziato le grandi manovre per riscattare, nel corso del prossimo calciomercato estivo, l'esterno offensivo croato Jošip Brekalo dal Wolfsburg. In casa Milan, invece, 'folle' idea Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid (scadenza di contratto 30 giugno 2023): il giocatore, in questi giorni, è stato in vacanza a Milano.

Chiosa con i risultati della Nazionale Italiana: vittoria, 3-2, degli Azzurri di Roberto Mancini nell'amichevole contro la Turchia. Successi anche per Under 21 (1-0) sulla Bosnia e Under 19 (2-0) sul Belgio: quest'ultima selezione si qualifica per gli Europei di categoria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 30 marzo 2022

