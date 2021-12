Prima pagina Tuttosport: “Dybala: ‘Juve, ti aspetto!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 29 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 29 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la telenovela sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus . Il club rassicura l'argentino, il quale, afferma il quotidiano torinese, non vuole sentir parlare di divorzio ed aspetta serenamente di firmare il nuovo accordo con i bianconeri. Si parla, poi, della possibile cessione dell' Inter , che piace a molti fondi ed investitori, dagli U.S.A. all' Arabia ,

Poi di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Torino, nell'intervista esclusiva con Attilio Tesser. Mentre in Serie A sei società rischiano il blocco del mercato per un indice di liquidità negativo, arriva il saluto a Hugo Maradona. Il fratello del 'Pibe de Oro' è morto ieri, a 52 anni, per un arresto cardiaco. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).