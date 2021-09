Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Ribalto la Juve!'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 29 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 29 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Chelsea di Champions League , in programma stasera, ore 21:00 , allo 'Stadium'. Il tecnico bianconero potrebbe stravolgere la formazione iniziale.

In alto, sotto la testata, si parla dello scippo subito ieri sera a 'San Siro' dal Milan di Stefano Pioli contro l' Atlético Madrid . Vittoria dei 'Colchoneros', 1-2 , aiutati da un'espulsione affrettata di Franck Kessié al 29' e da un rigore concesso dall'arbitro Cüneyt Çakir in pieno recupero. Penalty che il V.A.R. avrebbe dovuto togliere poiché inesistente.

Soltanto 0-0 per l'Inter di Simone Inzaghi in casa dello Shahktar Donetsk di Roberto De Zerbi. Primo gol di Lionel Messi e prima gara in Champions di Gianluigi Donnarumma in PSG-Manchester City 2-0. Stasera c'è anche Atalanta-Young Boys. Intanto il 'Gallo', Andrea Belotti, prova a rientrare il prima possibile per il suo Torino. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).