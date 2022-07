Prima pagina Tuttosport: “Buffon: ‘Pogba tornerà gigante'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 29 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 29 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ma per oltre vent'anni estremo difensore della Juventus. Ha parlato di Paul Pogba, dicendosi sicuro che tornerà grande anche dopo l'infortunio al menisco e di Ángel Di María, definendolo il più forte della Serie A.

In alto, sotto la testata, spazio al calciomercato del Torino. Dopo la lite, violenta, tra il direttore sportivo Davide Vagnati e il tecnico Ivan Jurić, ecco i primi colpi dell'estate: preso Valentino Lazaro in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, in arrivo Per Schuurs dall'Ajax per la difesa.

A proposito di Inter: lo sponsor DigitalBits non paga e il club meneghino lo ha oscurato dal sito e dallo stadio. Mossa di Charles De Ketelaere per favorire il suo trasferimento dal Bruges al Milan: si è tagliato lo stipendio. Chiosa, poi, con gli americani che sono pronti a comprare la Sampdoria e l'Hellas Verona. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

