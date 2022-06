Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Cambiaso sì! Contatto Bremer”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse della Juventus in questo estivo. I bianconeri hanno il sì di Andrea Cambiaso .

Si trasferirà a Torino in cambio di soldi (da definire la parte contante) più il cartellino di Radu Drăgușin , nell'ultima stagione in prestito alla Salernitana , che dunque sarà a titolo definitivo un giocatore del Genoa . Inoltre, contatto con il Torino di Urbano Cairo per il difensore centrale brasiliano Gleison Bremer .

Nel caso in cui, infatti, partisse Matthijs de Ligt, sarebbe un'alternativa. I granata, come colpo in entrata, vorrebbero pescare in casa Lorient: partita la trattativa per Armand Laurienté, jolly offensivo francese. Per concludere, intervista esclusiva con Claudio Gentile su Italia-Argentina dei Mondiali 1982. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).