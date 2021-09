Prima pagina Tuttosport: Juventus, Agnelli: “Non siamo finiti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 28 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, si sofferma sulle dichiarazioni di Andrea Agnelli, presidente della Juventus: "Non siamo finiti". Stasera Milan e Inter in campo per la Champions.