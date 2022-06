Prima pagina Tuttosport: “Di María e Pogba in arrivo: Juve, non finisce qui”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando a fondo della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno messo le mani su Ángel Di María e Paul Pogba ma non hanno intenzione di fermarsi qui. Per la difesa puntano Andrea Cambiaso del Genoa e Kalidou Koulibaly del Napoli, mentre potrebbero cedere Matthijs de Ligt al Chelsea.