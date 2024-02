Prima pagina Tuttosport: Zidane fa sognare il popolo della Juventus

Il francese di origini algerine, infatti, ha detto che gli piacerebbe tornare in Italia per allenatore e il popolo bianconero sogna di vederlo in panchina al posto di Massimiliano Allegri a partire dalla prossima stagione. Spazio, poi, anche alle idee di calciomercato della Juve per l'annata 2024-2025.

Se in attacco, infatti, l'obiettivo è Albert Guðmundsson del Genoa, a centrocampo la priorità è Teun Koopmeiners, che l'Atalanta valuta oltre 60 milioni di euro. La 'Vecchia Signora', di fatto potrebbe pagarsene quasi metà vendendo, a 35 milioni di euro complessivi, il brasiliano Arthur (oggi in prestito alla Fiorentina) al Benfica e Kaio Jorge (che sta giocando nel Frosinone) allo Sporting Lisbona.

Anche il Torino farà significative operazioni di mercato a giugno. Una su tutte, quella per un nuovo portiere. Vanja Milinković-Savić, infatti, non convince in pieno e i granata puntano Juan Musso dell'Atalanta. Nella lista del direttore sportivo del Toro, Davide Vagnati, figura anche Pierluigi Gollini (Napoli).

Intervista, per finire, a Fernando Orsi, opinionista televisivo ed ex portiere della Lazio, che ben conosce Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Secondo lui, il tecnico piacentino sarebbe perfetto per allenare in Premier League, dove vanta vari estimatori.

