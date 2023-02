Prima pagina Tuttosport: “Juventus-Torino, il derby dei due mondi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 28 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby della Mole. Alle ore 20:45, infatti, all'Allianz Stadium, si disputerà Juventus-Torino: i campioni di Massimiliano Allegri contro i sogni di Ivan Jurić. La Juve ritrova Paul Pogba nella serata in cui convoca, all'unisono, anche Ángel Di María, Federico Chiesa e Dušan Vlahović.