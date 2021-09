Prima pagina Tuttosport: “Juventus, mai una Joya”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 27 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 27 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infortunio muscolare di Paulo Dybala. La Juventus dovrà fare a meno dell'argentino almeno per un mese. Si è fatto male anche Álvaro Morata. Lo spagnolo, dunque, così come la 'Joya', salterà sia la sfida di mercoledì in Champions League contro il Chelsea sia il derby della prossima domenica in campionato.