Prima pagina Tuttosport: “Allegri, la cambi tu la Juve?”

Intanto, il Bayern Monaco pensa a Wojciech Szczęsny come vice di Manuel Neuer. Svolta nei regolamenti: già da questa stagione, 2023-2024, la F.I.G.C. non considererà più come extracomunitari i calciatori britannici. Sorride il Milan, che libera, così, la casella che aveva occupato prelevando Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea.