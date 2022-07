Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic: ‘Di María, dimmi dove me la passi'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 27 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Dušan Vlahović dagli Stati Uniti d'America, dove la Juventus è in tournée in questo precampionato. Il bomber serbo è convinto che, con gli assist di Ángel Di María , possa segnare molto, vincere tanti trofei ed entrare nella storia della Juve.

Situazione, invece, agli antipodi al Torino. Ieri il direttore sportivo Davide Vagnati si è recato in ritiro per placare la rabbia dell'allenatore Ivan Jurić, ancora senza rinforzi per affrontare la nuova stagione. Si parla di Per Schuurs (Ajax) e Jason Denayer (svincolato) per la difesa, mentre il Lorient vuole più soldi per Armand Laurienté.