Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic nuovo CR7”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 27 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 27 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla naturalmente dell'imminente approdo di Dušan Vlahović alla Juventus . Il centravanti serbo, classe 2000 , dovrebbe ereditare la maglia numero 7 lasciata libera, ad agosto, da Cristiano Ronaldo . Con lui i bianconeri tenteranno l'assalto ad un posto nella prossima edizione della Champions League .

Sotto la testata, poi, si parla del calciomercato dell'Inter: per la prossima stagione i nerazzurri vogliono prendere Paulo Dybala a parametro zero e mettere le mani su Gianluca Scamacca del Sassuolo. Mentre il Torino piazza i colpi Samuele Ricci (Empoli) e Demba Seck (Spal), la Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha accolto nuovamente in azzurro Mario Balotelli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).