Prima pagina Tuttosport: “Mauro: ‘Vlahovic, studia Batistuta’”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista in esclusiva a Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, che parla di Dušan Vlahović, attaccante della 'Vecchia Signora'. Consigliandogli di guardare tanti video di Gabriel Omar Batistuta, ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter, per migliorare nei fondamentali e nel modo di giocare.

Si parla, quindi, di Ungheria-Italia, in programma stasera alle ore 20:45 a Budapest: in caso di vittoria, gli Azzurri andrebbero a giocarsi le final four di Nations League. L'attaccante svedese Zlatan Ibrahimović, bomber del Milan, sarà presto al cinema, nel ruolo di centurione, nell'ultimo film di Asterix e Obelix: appuntamento dal 1° febbraio 2023!

In chiusura, il Torino: il tecnico Ivan Jurić avrebbe in mente di promuovere Francesco Dell'Aquila, attaccante della Primavera granata, in pianta stabile in Prima Squadra. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

