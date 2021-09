Prima pagina Tuttosport: “AllegriA in casa”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 26 settembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 26 settembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, chiamato a rialzare la 'Vecchia Signora' nelle prossime due partite interne. Oggi, ore 12:30, in campionato contro la Sampdoria. Mercoledì sera, ore 21:00, in Champions League contro il Chelsea.

In alto, sotto la testata, si parla della dinastia Milan, quella dei Maldini. Ieri, infatti, Daniel, classe 2001, è stato protagonista, con un gol, del successo esterno (1-2) del Diavolo di Stefano Pioli in casa dello Spezia di Thiago Motta. Primo gol in Serie A per lui, sulle orme di nonno Cesare e di papà Paolo.

A 'San Siro', invece, Inter-Atalanta è finita 2-2, con gol, pali, rigore sbagliato, rete annullata e tanto spettacolo. Per Venezia-Torino di domani sera, intanto, brutta notizia per il tecnico granata Ivan Juric, che perde Marko Pjaca per infortunio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

