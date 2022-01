Prima pagina Tuttosport: “La Juve di Vlahovic”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 26 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 26 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre esultando per l'arrivo di Dušan Vlahović alla Juventus. Spazio, poi, a tante altre notizie di questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. A partire dal colpo dell'Inter, che prende Robin Gosens dall'Atalanta pagandolo 25 milioni di euro.