Prima pagina Tuttosport: Milik, è Juve! Ora Paredes

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 25 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando dell'operazione ormai conclusa per portare Arkadiusz Milik alla Juventus. Il prossimo colpo sarà Leandro Paredes, mentre ieri ci sono state le visite mediche per il baby Tommaso Mancini, ex obiettivo di calciomercato del Milan.