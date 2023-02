Prima pagina Tuttosport: “Di Maria e Juve affare per tutti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 25 febbraio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 25 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con la Juventus. Di Maria e Juve: affare per tutti. Il Fideo, il club e i tifosi più vicini. E il decreto crescita aiuta. Pessotto allo scoperto: "Andiamo avanti insieme!". L'Europa amica porta il Friburgo. Grifo: "Sogno". Plusvalenze: ora ci lavorano altre 6 procure. Leclerc vede rosso: "Crescita Ferrari". La morte di Costanzo. Ciao Maurizio, lo show è finito. A casa della famiglia Buongiorno: "Il nostro Alessandro cuore Toro da derby". Spalletti: "Rischio Napoli? La presunzione". Si cerca il nuovo Skriniar. L'Inter e la Roma: missione per Solet. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).