Prima pagina Tuttosport: “C’era una volta il Milan”

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della rivolta del mondo Juventus contro la penalizzazione di 15 punti in classifica. Decine di migliaia di tifosi si stanno organizzano per protestare; c'è anche chi pensa ad una 'class action'.

In casa Torino, invece, c'è il rischio fregatura su Ivan Ilić, centrocampista fortemente richiesto dal tecnico Ivan Jurić e, ora, invece, ad un passo dal trasferimento in Ligue 1, all'Olympique Marsiglia. È scomparso, intanto, il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri in piena crisi e sconquassati anche dalla Lazio di Maurizio Sarri con un perentorio 4-0. Il Napoli vola a +12, il futuro del Diavolo adesso è un'incognita.

Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo dalla Roma, con cui c'è già un accordo. Ma va trovato quello con il club capitolino. Sale, invece, la tensione in casa Inter sulla vicenda Milan Škriniar. Con il PSG che ne approfitta per cavalcarla. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

