'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha infatti lanciato un doppio allarme dagli U.S.A., dove la 'Vecchia Signora' si trova per il Soccer Champions Tour 2023. Da un lato, le condizioni di Paul Pogba, per cui sembra ci voglia un mese per rivederlo in campo. Dall'altro, quelle di Dušan Vlahović, che andrà gestito per i problemi di pubalgia che lo affliggono da tempo.