Prima pagina Tuttosport: “Damiani: ‘Juve, con Weah ritorni a volare'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 24 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista ad Oscar Damiani, che fu agente di George Weah, in merito al trasferimento del figlio Timothy alla Juventus. Per lui, in bianconero il ragazzo classe 1999 in arrivo dal Lille può diventare il nuovo Juan Cuadrado.