Prima pagina Tuttosport: “Pogba, la Juve gioca d’anticipo”

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le ultime news sul possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. In settimana ci sarà un nuovo incontro, infatti, tra il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e l'entourage del calciatore. La 'Vecchia Signora' vuole bruciare la possibile concorrenza e chiudere per il 'Polpo'.

Ieri sera, a 'San Siro', il pubblico interista ha acclamato Paulo Dybala: spinge per avere la 'Joya', che si svincolerà dalla Juve, in maglia nerazzurra. L'Inter, intanto, è vicina ad incassare il sì di Ivan Perišić all'ultima offerta di rinnovo del contratto. In alto, sotto la testata, la situazione in casa Torino, con il Presidente Urbano Cairo che sembra aver convinto il tecnico Ivan Jurić sulla bontà del progetto granata per la prossima stagione.

Ha parlato, quindi, Olivier Giroud, bomber del Milan, in esclusiva al quotidiano torinese: si sente il gladiatore dello Scudetto rossonero. Iniziato il valzer delle panchine: Gabriele Cioffi lascia l'Udinese e va all'Hellas Verona. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

