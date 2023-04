Prima pagina Tuttosport: “Rabbia Juve! Karamoh, un Toro contro i razzisti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 24 aprile 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 24 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della rabbia della Juventus per l'esito del posticipo domenicale della 31^ giornata di Serie A contro il Napoli. Sconfitta per i bianconeri di Massimiliano Allegri, 0-1 all'Allianz Stadium, per un gol di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93'.

La Juve, però, protesta per l'annullamento del precedente gol di Ángel Di María sul punteggio ancora di parità. Accese polemiche, però, anche per un pugno rifilato da Federico Gatti, difensore juventino, al georgiano Khvicha Kvaratskehlia, non sanzionato con l'espulsione né dall'arbitro né dal V.A.R..

In Lazio-Torino di sabato, insulti razzisti all'indirizzo dell'attaccante granata Yann Karamoh, che ieri, sui social, ha denunciato tutto il proprio sdegno. Chiosa con Empoli-Inter 0-3 e Milan-Lecce 2-0 in zona Champions: straordinari Romelu Lukaku (due gol e un assist) e Rafael Leão (doppietta). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 24 aprile 2023