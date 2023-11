Prima pagina Tuttosport: “Calvarese: ‘Juve-Inter, trita-arbitri'”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Gianpaolo Calvarese, ex arbitro in Serie A, su Juventus-Inter, sfida al vertice in campionato e partita valevole per la 13^ giornata in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Per lui è la 'partita più difficile del mondo" da arbitrare, un "evento planetario nel quale si schierano juventini e anti-juventini".