Prima pagina Tuttosport: “Viva la Juve Loca”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 23 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Juventus 0-1: colpo dei bianconeri di Massimiliano Allegri a 'San Siro', ora sono pienamente in corsa per la vittoria dello Scudetto. Decide, a metà ripresa, un tiro dalla distanza dell'ex Manuel Locatelli, deviato alle spalle di Antonio Mirante da Rade Krunić. Ora la 'Vecchia Signora' è a -1 in classifica dal Diavolo secondo e a -2 dall'Inter, nuovamente capolista del campionato.