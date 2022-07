Prima pagina Tuttosport: una Juventus da Champions League, è Bonucci a dirlo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 23 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando ovviamente di Juventus con le dichiarazioni di Leonardo Bonucci, neocapitano classe 1987. Garantisce che questo sia l'anno giusto per vincere la Champions League, mentre lo Scudetto è un dovere. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina.